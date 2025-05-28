Gazze Mahkemesi'nde Soykırım Suçları Tartışılıyor

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak amacıyla kurulan Gazze Mahkemesi (Gaza Tribunal) oturumlarının üçüncü günü, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirildi.

Tarih, Etik ve Felsefe Üzerine Sunumlar

Oturumlar, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını araştırmak için bir araya gelen akademisyenler, insan hakları savunucuları ve medya temsilcileri tarafından yürütülüyor. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde devam eden oturumlarda, soykırım ve etnik temizlik tartışmalarından, Gazze'deki soykırımın felsefi kökenlerine kadar birçok önemli konu ele alındı. Sunum yapan isimler arasında Penny Green, Ilan Pappe, Jeff Halper ve Omar Barghouti gibi tanınmış isimler yer aldı.

Srebrenitsa'dan Gazze'ye Özel Panel

Programda yarın, Srebrenitsa'dan Gazze'ye özel bir panel gerçekleştirilecek. Bu oturumda, tüm katılımcıların katkısıyla hazırlanan Saraybosna Bildirisi kamuoyuna sunulacak.

Gazze Mahkemesi'nin Oluşumu ve Amaçları

Gazze Mahkemesi, 7 Ekim'den sonra İsrail'in işlediği ciddi insan hakları ihlalleri ve soykırım iddialarını araştırmak üzere bir araya geldi. Uluslararası ve bölgesel sivil toplum örgütlerinin desteğiyle oluşturulan bu bağımsız inisiyatif, Filistin halkına yönelik ihlalleri gündeme getirerek uluslararası dikkati çekmeyi hedefliyor.

İstanbul'da Nihai Karar Toplantısı

Gazze Mahkemesi, Kasım 2024’te Londra’da düzenlenecek bir toplantıda uluslararası toplumun Gazze’deki hukuku uygulama konusundaki başarısızlığını vurgulayacak. Ekim ayında İstanbul'da yapılacak final duruşmasında, hukuk, kültür, siyaset alanında uzman isimler, tanık ifadelerini dinleyerek nihai kararın taslağını oluşturacak.

Uluslararası Yargı Kurumlarına Katkı Sunma Hedefi

Mahkeme, bağımsız bir şekilde çalışarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi kuruluşların ele alamadığı insan hakları ihlallerine çözüm üretmeyi amaçlıyor. Bu girişim, hukuki açıdan güvenilir sonuçlar üretmeyi ve küresel farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kurulan Gazze Mahkemesinin (Gaza Tribunal) ilk halka açık oturumları, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sürüyor.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kurulan Gazze Mahkemesinin (Gaza Tribunal) ilk halka açık oturumları, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sürüyor.