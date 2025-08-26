Gazze Nasır Hastanesi Saldırısı: Tugay Netanyahu'ya Öfke Duyuyor

Askerlerin tepkisi ve üst düzey onayı iddiası gündemde

İsrail medyası, Gazze'deki Nasır Hastanesi saldırısını düzenleyen tugay mensuplarının, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "üzüntü duyduğunu" belirten açıklamasına tepki gösterdiğini bildiriyor.

İbranice yayın yapan Kanal 14'ün muhabiri, saldırıyı gerçekleştiren tugaydaki askerlerin Netanyahu'nun sözlerine büyük öfke duyduklarını ve askerlerden özür dilmesini beklediklerini aktardı.

Haberde ayrıca askerlerin, saldırının üst düzey makamların onayıyla gerçekleştirildiğini vurguladıkları ifade edildi.

İsrail ordusu, 25 Ağustos Pazartesi günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği iki saldırıda, aralarında 5 gazeteci ve 5 sağlık çalışanı olmak üzere toplam 20 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini kabul etmişti.

Ordu saldırıyı üstlenmiş ancak "gazetecileri doğrudan hedef almadığını" ileri sürmüştü. Netanyahu ise olayı "trajik bir kaza" olarak nitelendirmişti.

Gelen uluslararası tepkiler üzerine Ordu Sözcüsü Effie Defrin, hastanede Hamas'ın faaliyet gösterdiğini iddia etti; devlet televizyonu KAN'ın aktardığı açıklamada Defrin, "Çok karmaşık bir ortamda faaliyet gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Maariv gazetesi ise İsrailli bir güvenlik kaynağına dayanarak, "Bu kötü bir olaydı ve olmaması gerekirdi." sözlerini aktardı.