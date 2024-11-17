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Gazze'nin Avde Hastanesi Faaliyetlerine Devam Edemiyor: Acil Yardım Çağrısı

Gazze Kuzeyi'ndeki Avde Hastanesi, temel sağlık hizmetlerini sürdürebilmek için acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 19:33
Gazze'nin Avde Hastanesi Faaliyetlerine Devam Edemiyor: Acil Yardım Çağrısı

Gazze'nin Avde Hastanesi Faaliyetlerine Devam Edemiyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi, tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle faaliyetlerini durma noktasına getirdi. Hastanenin yöneticisi Rafat el-Mecdelavi, bu durumun acil sağlık hizmetlerinin sürdürülmesini tehlikeye attığını açıkladı.

Hastanenin faaliyetleri, tıbbi malzeme, yakıt, su, yiyecek, kan ve oksijen üniteleri gibi temel ihtiyaçların temininde sıkıntılar yaşanması sebebiyle ciddi şekilde etkilenmiştir. Mecdelavi, "Oksijenimiz tükeniyor, kan ve yakıt stoklarının durumu hastanenin hizmetlerinin devam etmesi için büyük bir tehdit oluşturuyor." dedi.

El-Avde Sağlık ve Toplum Derneği Müdürü, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası sağlık kuruluşlarına acil bir çağrıda bulunarak, hastane için gerekli olan yakıt ve kan tedarikine yönelik İsrail'e baskı yapılmasını talep etti.

İsrail'in Saldırıları ve Zorla Göç Planı

5 Ekim'de Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, takip eden günlerde kara saldırılarına başladı. Bu saldırıların, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planı" olarak bilinen belgeyle bağlantılı olduğuna inanılıyor.

7 Ekim'de sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerin boşaltılmasını istedi ve bu bölgelere ilişkin haritalar paylaştı. Adraee, Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmeleri konusunda uyardı.

"Generaller Planı", Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir edilip bölgenin kuşatılmasını öngörmekte ve gıda, yakıt ve temiz su girişinin kısıtlanmasını hedeflemektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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