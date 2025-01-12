Gazze'nin Kuzeyinde 100 Gündür Sürülen Saldırılarda 5 Bin Ölü ve Kayıp

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucunda 5 bin Filistinli ölü ya da kayıp, 9 bin 500 yaralı var.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 15:53
Gazze'nin Kuzeyinde 100 Gündür Sürülen Saldırılarda 5 Bin Ölü ve Kayıp

İsrail'in Gazze Şeridi Saldırıları Sonucu Can Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 100 gündür sürdürdüğü saldırılar sonucunda, 5 bin Filistinlinin ölü veya kayıp olduğu bildirildi. 9 bin 500 kişi yaralanırken, 2 bin 600 kişinin ise alıkonulduğu duyuruldu.

İsrail'in Saldırıları Devam Ediyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin kuzeyine yönelik sistematik saldırıların sonuçlarına dair bilgiler paylaşıldı. Bu saldırılar sonucunda, 9 bin 500 kişinin çeşitli yaralanmalar geçirdiği, bazılarının ağır ve ölümcül durumlarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Bilinmeyen Bir Gelecek

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 bin 600 kişinin İsrail güçleri tarafından alıkonularak bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtildi. Bu uygulamalar uluslararası normlara aykırı olduğu vurgulandı.

İnsani Durumun Kötüleşmesi

Saldırıların yarattığı insani durumun kötüleşmesinde, İsrail'in yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de sorumlu tutulduğu ifade edildi. Açıklamada, İsrail ordusunun evler, hastaneler ve kamu tesisleri gibi yaşam alanlarını hedef alarak Gazze'deki yaşamın temellerini yok etmeye çalıştığı kaydedildi.

Filistin Halkının Direnişi

İsrail'in saldırıları şiddetle kınanırken, Filistin halkının bu vahşi saldırılara karşı dimdik duracağı ve işgal güçlerinin zorla tehcir planlarının başarılı olamayacağı ifade edildi. Tüm bu olguların, Filistin halkının ulusal direnişini daha da güçlendirdiği belirtiliyor.

İsrail ordusu, 5 Ekim 2024 tarihi itibarıyla Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine yoğun hava ve kara saldırıları başlatmıştı.

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