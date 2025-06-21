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Gazze'nin Tek Kadın Balıkçısı Madleen, Umutların Gemisinde: 'Mesaj Ulaştırdık'

Gazze'deki ablukayı kırmaya yönelik yola çıkan Madleen gemisi, Gazzeli balıkçı Madleen Kullab'ın hikayesini gündeme taşıdı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 14:01
Gazze'nin Tek Kadın Balıkçısı Madleen, Umutların Gemisinde: 'Mesaj Ulaştırdık'

Gazzeli Kadın Balıkçı Madleen, Gemisinin İsim Hikayesini Anlattı

Gazzeli kadın balıkçı Madleen Kullab (31), kendi ismini taşıyan ve dünya genelindeki bir sürü insanın dikkatini çeken Madleen gemisinin hikayesini anlatırken, geminin ablukayı kırmak için büyük bir adım olduğuna inandığını belirtti.

Madleen, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentinden Gazze için yola çıkan geminin, 9 Haziran'da İsrail tarafından durdurulmasının ardından yaşananları şöyle özetledi: "Gemi harekete geçtiğinde haberlerini takip etmeye başladık. Çok mutlu olmuştuk. Bebek bezi, bebek maması ve süt taşıyordu."

Gurur Duyduğu Bir İsim

Balıkçılığa 6 yaşında başlayan Madleen, Gazze'nin tek kadın balıkçısı olma özelliği ile dikkat çekiyor. Gemisine isminin verilmesinin kendisi için büyük bir onur kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Benim için bir sakıncası yoktu. Hiç kimse Madleen kimdir demedi ama Gazze'de benim gibi bir Madleen olduğunu unutmadılar," şeklinde ifade etti.

Uluslararası Sessizliği Kırmayı Başardılar

Madleen, geminin durdurulmasından önce uluslararası kamuoyunun Gazze'yi unuttuğunu ve bu durumdan rahatsız olduklarını söyledi. "Ellerinden geleni yaptılar ama ancak bu kadar oldu. Aslında onlar mesajı ulaştırdı, suskunluğu kırdı,” diyerek geminin başarısı için umut taşıdıklarını dile getirdi.

Gelecek Umutları ve Duygusal Beklentiler

Gemiye dair umutlarını kaybetmediğini ifade eden Madleen, "Yabancıların bizim için deniz üzerinden gelmesi çok büyük bir şeydi. Buraya varmış olsalardı bize hayat bahşetmiş olurlardı," diyerek hislerini aktardı. Ayrıca, geminin aktivistler arasındaki önemli isimlerden Rima Hassan ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendisinin Gazze halkı için duyduğu üzüntüyü paylaştığını belirtti.

Küresel vicdanın sesi olma amacıyla Özgürlük Filosu Koalisyonu adlı sivil toplum kuruluşunun...

Küresel vicdanın sesi olma amacıyla Özgürlük Filosu Koalisyonu adlı sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde yola çıkan Madleen isimli küçük gemiye ismini veren Gazzeli kadın balıkçı Madleen Kullab (31), gemi Gazze'ye ulaşamasa da dünyayı harekete geçirme görevini yerine getirdiğini düşünüyor. Balıkçılığa 6 yaşında başlayan, 13 yaşında ise babasının elden ayaktan düşmesiyle mesleğe tek başına devam etmek zorunda kalan Madleen, Gazze'deki tek kadın balıkçı olma özelliği taşıyor. Halihazırda 4 çocuk annesi balıkçı Madleen, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan ve kendi adının verildiği gemiyle içlerinde yeşeren ve sonra da solan umutları AA'ya anlattı.

Küresel vicdanın sesi olma amacıyla Özgürlük Filosu Koalisyonu adlı sivil toplum kuruluşunun...

Küresel vicdanın sesi olma amacıyla Özgürlük Filosu Koalisyonu adlı sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde yola çıkan Madleen isimli küçük gemiye ismini veren Gazzeli kadın balıkçı Madleen Kullab (31), gemi Gazze'ye ulaşamasa da dünyayı harekete geçirme görevini yerine getirdiğini düşünüyor. Balıkçılığa 6 yaşında başlayan, 13 yaşında ise babasının elden ayaktan düşmesiyle mesleğe tek başına devam etmek zorunda kalan Madleen, Gazze'deki tek kadın balıkçı olma özelliği taşıyor. Halihazırda 4 çocuk annesi balıkçı Madleen, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan ve kendi adının verildiği gemiyle içlerinde yeşeren ve sonra da solan umutları AA'ya anlattı.

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