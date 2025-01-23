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Gazze Pazarlarında Hareketlilik: Fiyatlar Düşmeye Başladı

Gazze'de ateşkes sonrası pazarlar hareketlenmeye başladı. Fiyatların düşmesi ümit veriyor, ancak alım gücü hala zayıf.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:04
Gazze Pazarlarında Hareketlilik: Fiyatlar Düşmeye Başladı

Gazze Pazarında Yeni Bir Nefes

İsrail'in aylardır süren bombardımanlarının ardından Gazze Şeridi'ndeki pazarlar, ateşkes anlaşmasının sağlanmasıyla yeniden canlanmaya başladı. 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkes ile hayata dönen pazarlar, bölge halkının umutlarını yeşertiyor.

Yüksek Fiyatlara Rağmen Hareketlilik

Han Yunus'taki bir pazarda tezgah sahibi olan Filistinli Muhammed, “Zamanla piyasaların hareketlenmesiyle fiyatların biraz daha düşeceğini umuyorum. Fiyatlar eskisine göre daha iyi ama yine de insanların alım gücüne göre yüksek.” şeklinde yorumda bulundu.

Fiyatlar Düşüyor, İnsanlar Yüz Güler Oluyor

Altı çocuk babası Faris Kudra, ürünlerin fiyatlarındaki düşüşü sevinçle karşılıyor. Kudra, “Daha önce 40-50 şekel olan bir kilogram domatesin fiyatı şimdi 10 şekel.” diyerek, fiyatların düşmesiyle çocuklarına yemek hazırlayabileceğini ifade etti.

Özlem Duyulan Ürünler Geri Dönüyor

11 yaşındaki Halid Hüseyin, geçtiğimiz günlerde tekrar bölgeye ulaşan şeker gibi ürünler için mutluluğunu dile getirdi. “Sınır kapıları kapalıyken bazı ürünlerin gelmesi yasaktı. Şekerin yeniden Gazze'ye gelmesinden dolayı çok mutluyum.” dedi.

Ekonomik İyileşme Beklentisi

Filistinli ekonomist Muhammed Ebu Ceyab, ateşkes öncesine kıyasla temel emtia fiyatlarının %60 oranında düştüğünü belirterek, düzenli ürün akışının ve güvenlik durumunun istikrar kazanması halinde fiyatların normal seviyelere döneceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletlerden Gelen Yardımlar

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze'deki ateşkesin ilk gününde 630'dan fazla yardım tırının bölgeye giriş yaptığını belirterek, “Bu, aylar önce gelen yardımlarla kıyaslandığında muazzam bir miktar” ifadelerini kullandı.

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