Gazze savaşında ölen kadın ve çocukların oranı Ukrayna savaşında ölenlerin 6 katına ulaştı

Gazze Şeridi’nde yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, İsrail’in havadan, karadan ve denizden sürekli yaptığı saldırılara maruz kalıyor. İsrail, bu saldırılarda 66 bin tonun üzerinde patlayıcı madde kullandığı belirtiliyor. Bu da Gazze’deki her kilometrekareye 183 ton patlayıcının düştüğü anlamına geliyor.

Gazze, İsrail’in saldırıları sonucu yıkıma uğrarken, bölgedeki 1,9 milyon Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail, bu saldırılarda 29 bin 410 Filistinliyi katletti, 69 bin 465 kişiyi yaraladı. Ölenlerin en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın.

Gazze’deki yaralıların yüzde 70’ten fazlasını kadın ve çocuklar oluşturuyor. Binlerce insanın enkaz altında kaldığı belirtilirken, sivillerin sığındığı hastane ve okullar da İsrail’in saldırılarına maruz kalıyor. Filistinliler, İsrail’in şiddetinden kurtulmaya çalışırken, Tel Aviv yönetimi de bölgeye giren yardımları engelleyerek açlık sorununu artırıyor.

Gazze Şeridi’nde İsrail’in sürdürdüğü saldırılar nedeniyle 2,2 milyon kişi açlık tehlikesi yaşıyor, Birleşmiş Milletler (BM) uyarıyor. BM’nin verilerine göre, Gazze’de 378 bin kişi felaket seviyesinde gıda güvenliği sorunu çekiyor. Bu, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğinde 5. seviye anlamına geliyor. Ayrıca, 939 bin kişi de 4. seviye olan “acil durum” seviyesinde açlıkla mücadele ediyor.

Gazze Şeridi’nde yaşanan gıda krizi, Dünya Sağlık Örgütü’nün “kritik” seviye olarak belirlediği yüzde 15’i geçerek yüzde 16,2’ye yükseldi. BM Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail’in saldırılarını gerekçe göstererek, güvenli bir şekilde dağıtım yapabilecekleri ortam sağlanana kadar Gazze’nin kuzeyindeki hayati önem taşıyan gıda yardımı faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Filistinlilerin açlıkla karşı karşıya olduğunu BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) açıkladı. İsrail’in saldırıları sonucu su ve gıda sıkıntısı çeken Filistinlilerin, ekmek yapacak un bulamayınca hayvan yemi öğütüp yedikleri belirtildi.

Rapora göre, ölenlerin 8 bin 95’i Ukrayna, 2 bin 283’ü Rusya’nın işgal ettiği bölgelerde yaşamını yitirdi. Gerçek rakamların daha fazla olabileceği de vurgulandı. Gazze’de İsrail’in 7 Ekim’den beri katlettiği kadın ve çocuk sayısı, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda iki yılda ölen kadın ve çocuk sayısından 6 kat daha fazla.