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Gazze Şeridi'nde Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 172 gazeteci hayatını kaybetti. Uluslararası çağrılar yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:51
Gazze Şeridi'nde Bir Gazeteci Daha Hayatını Kaybetti

Gazze'de Bir Gazetecinin Kaybı Daha

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda bir Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi. Menazil Medya Şirketi'nde çalışan gazeteci Muhammed Abdulfettah Abdurabbu, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybeden 172. gazeteci oldu.

Açıklama ve Kınama

Gazze hükümetinin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarının kınandığı ifade edildi. Açıklamada, İsrail yönetiminin gazetecilerin öldürülmesinden sorumlu olduğu vurgulandı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Uluslararası topluma ve basınla ilgili kuruluşlara seslenilen açıklamada, Filistinli gazetecilerin hedef alınmasına son verilmesi için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiği belirtildi. Ayrıca, işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için somut adımlar atılması talep edildi.

Başsağlığı Mesajı

Hayatını kaybeden gazetecinin ailesine başsağlığı dilekleri iletildi ve bu trajik kaybın yankılarının hissedileceği ifade edildi.

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