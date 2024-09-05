Gazze Şeridi'nde Çocuk Felci Aşılama Kampanyasının İkinci Aşaması Başlıyor

Gazze Şeridi’nde Aşılama Kampanyası İkinci Aşamasına Geçiyor
Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, 31 Ağustos'ta başlatılan çocuk felci aşılama kampanyasının ikinci aşamasının bugün itibarıyla başlayacağını duyurdu. Bu aşama, Gazze’nin güney kesimlerinde yer alan Han Yunus ve Refah şehirlerini kapsayacak.
İlk Aşama Başarıyla Tamamlandı
Bakanlık tarafından gerçekleştirilen açıklamada, kampanyanın ilk aşamasında toplam 189,551 çocuğun aşılandığı bilgisi paylaşıldı. Bu ilk aşama, Gazze Şeridi’nin orta bölgelerinde uygulanmıştı ve dört farklı sağlık merkezinde aşılar yapılmaya devam edileceği vurgulandı.
İkinci Aşama Detayları
Bugün başlayan ikinci aşamada, özellikle 10 yaş altındaki çocuklar için aşılamaların yapılacağı ifade edildi. İlk aşama, 31 Ağustos akşamında, Han Yunus kentinde çocuklar için başlatılmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü ve Felç Vaka Durumu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, bu aşamalı aşı kampanyası hakkında bilgi vererek, aşılamanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi’nde 16 Ağustos’ta ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini bildirmişti.