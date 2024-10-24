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Gazze Şeridi'nde Sağlık Görevlilerine Yönelik Saldırılar

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında sağlık çalışanları yaralandı; sivil altyapı da büyük zarar görüyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 15:12
Gazze Şeridi'nde Sağlık Görevlilerine Yönelik Saldırılar

Gazze Şeridi'nde Sağlık Görevlilerine Yönelik Saldırılar

Orta Gazze'de yer alan ez-Zuveyde beldesinde, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda sağlık görevlileri yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, İsrail ordusunun topçu ateşi, sağlık çalışanlarını taşıyan bir yolcu otobüsünün yanında patladı.

Yaralı Sağlık Çalışanları ve Saldırının Etkileri

Otobüsün yanına düşen top mermisinin şarapnel parçalarıyla sağlık görevlilerinin yaralandığı ifade edildi. Yaralanma sayısı ve sağlık durumlarıyla ilgili detaylı bir bilgi verilmedi. Ölü ve Yaralı Sayısı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda yaklaşık 42 bin 847 Filistinli hayatını kaybetmiş; bu sayı içerisinde 17 bini çocuk ve 11 bin 378'i kadın. Ayrıca, bu saldırılarda 100 bin 544 kişi de yaralanmıştır.

Sivil Altyapıya Yönelik Tehditler

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapıya büyük zarar verildiği belirtiliyor. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin olduğu kaydedilirken, bu durum krizin derinleşmesine yol açıyor.

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