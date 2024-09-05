Gazze Şeridi'nde Saldırılar Sonucunda 22 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gün Boyu Süren Saldırılarda 22 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırıları sonucu 22 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, dün sabah saatlerinden itibaren sürdürüldü.

Sivil Savunma Sözcüsünden Açıklama

Gazze Şeridi Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada,

"İsrail'in Gazze'nin kuzeyinden Refah sınırına kadar birçok bölgede saldırıları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Can Kayıpları ve Saldırının Kapsamı

Basal; Cibaliya, Nuseyrat mülteci kampları ve Refah kentinde can kayıplarının yaşandığını belirtti ve aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.

7 Ekim Sonrası Gelişmeler

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 tarihinde, kutsal değerlere yönelik artan saldırılara karşılık verirken, İsrail'in bu tarihten itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda 40 bin 861 Filistinli hayatını kaybetti.

Resmi verilere göre, 7 Ekim’den beri Gazze’de en az 16 bin 673 çocuk, 11 bin 269 kadın da dahil olmak üzere çok sayıda can kaybı yaşandı.

Sivillerin Hedef Alınması ve Altyapı Tahribatı

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarına yönelik saldırılar sonucunda sivil altyapı ciddi şekilde tahrip edildi. Çatışmalar süresince, İsrail ordusu 339’u karadan olmak üzere 705 askerini kaybettiğini açıkladı.

İnsani Ara ve Serbest Bırakmalar

24 Kasım 2023 tarihi itibarıyla, dört gün süren insani arada 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Ancak birçok Filistinlinin halen alıkonmaya devam ettiği bildirilmektedir.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Durum

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de İsrail güçleri ve yerleşimciler tarafından düzenlenen saldırılarda 685 Filistinli hayatını kaybetti.