Gazze Şeridi'nde Telekomünikasyon Hizmetleri Yeniden Başladı

Filistinli Telekomünikasyon Şirketleri Gazze'den Yeniden Hizmet Vermeye Başladı

Filistin İletişim Bakanı Abdurrezzak en-Netşe, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki telekomünikasyon şirketlerinin, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin hemen ardından, bölgedeki tesislerini yeniden işletmeye başladığını bildirdi.

Bakan en-Netşe, bu adımın, İsrail saldırılarından etkilenen bölgelerde temel hizmetlerin yeniden sağlanması çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı. Teknik ekiplerin, iletişim ve internet hizmetlerinin en kısa sürede yeniden sağlanması amacıyla yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Netşe, sahadaki olumsuz koşullar nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere erişimin kısıtlandığına dikkat çekti. Bu durumun, internet hizmetinin sürekliliğini olumsuz yönde etkileyebileceğini ifade etti. Ayrıca, teknik ekiplerin faaliyetlerinin hızlandırılması için ilgili mercilere çağrıda bulundu.

Son 15 ayda İsrail tarafından yapılan saldırılar sonucunda, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri sık sık kesintiye uğramıştı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Öte yandan, Katar arabulucuğunda gerçekleşen görüşmeler sonucunda, İsrail ile Hamas arasında, 15 Ocak'ta Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Anlaşmanın, 19 Ocak Pazar günü saat 12.15 itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

İsrail'in, 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarda toplamda 471 gün boyunca meydana gelen çatışmalarda 46 bin 913 kişi hayatını kaybetmiş, 110 bin 750 kişi de yaralanmıştı.