DOLAR
35,56 -0,11%
EURO
36,99 -0,25%
ALTIN
3.098,56 -0,05%
BITCOIN
3.667.477,76 0,66%

Gazze Şeridi'nde Telekomünikasyon Hizmetleri Yeniden Başladı

Filistinli telekomünikasyon şirketleri, Gazze'deki tesislerini ateşkes sonrası yeniden işletmeye başladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 22:43
Gazze Şeridi'nde Telekomünikasyon Hizmetleri Yeniden Başladı

Filistinli Telekomünikasyon Şirketleri Gazze'den Yeniden Hizmet Vermeye Başladı

Filistin İletişim Bakanı Abdurrezzak en-Netşe, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki telekomünikasyon şirketlerinin, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin hemen ardından, bölgedeki tesislerini yeniden işletmeye başladığını bildirdi.

Bakan en-Netşe, bu adımın, İsrail saldırılarından etkilenen bölgelerde temel hizmetlerin yeniden sağlanması çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı. Teknik ekiplerin, iletişim ve internet hizmetlerinin en kısa sürede yeniden sağlanması amacıyla yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Netşe, sahadaki olumsuz koşullar nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere erişimin kısıtlandığına dikkat çekti. Bu durumun, internet hizmetinin sürekliliğini olumsuz yönde etkileyebileceğini ifade etti. Ayrıca, teknik ekiplerin faaliyetlerinin hızlandırılması için ilgili mercilere çağrıda bulundu.

Son 15 ayda İsrail tarafından yapılan saldırılar sonucunda, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri sık sık kesintiye uğramıştı.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Öte yandan, Katar arabulucuğunda gerçekleşen görüşmeler sonucunda, İsrail ile Hamas arasında, 15 Ocak'ta Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Anlaşmanın, 19 Ocak Pazar günü saat 12.15 itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

İsrail'in, 7 Ekim 2023 tarihinde başlattığı saldırılarda toplamda 471 gün boyunca meydana gelen çatışmalarda 46 bin 913 kişi hayatını kaybetmiş, 110 bin 750 kişi de yaralanmıştı.

İLGİLİ HABERLER

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Libya'dan Gazze İçin Acil Uluslararası Eylem Çağrısı
2
Muş'ta İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
3
Hamas: Esirlerin Durumu Direniş Ahlakı ile İsrail Barbarlığı Arasındaki Farkı Gösteriyor
4
Ankara Sincan'da Çöp Kamyonu Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Güney Afrika'da 88 Ölümle Sonuçlanan Maden Kazasında Çete Elebaşı Aranıyor
6
İsrail Güçleri Batı Şeria'da 64 Filistinliyi Gözaltına Aldı
7
Van'da İşten Çıkarılan Çalışanlar Eylemlerini Sürdürüyor

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!