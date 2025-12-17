DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,15 0,12%
ALTIN
5.952,5 -0,57%
BITCOIN
3.737.795,56 0,2%

Başkan Öztürk'ün Kayınvalidesi Meryem Hatice Köse Uğurlandı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün kayınvalidesi Meryem Hatice Köse, Yahyalı Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi; törene çok sayıda kişi katıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 16:30
Başkan Öztürk'ün Kayınvalidesi Meryem Hatice Köse Uğurlandı

Başkan Öztürk'ün Kayınvalidesi Meryem Hatice Köse Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yahyalı Ulu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine siyasiler ve vatandaşlar katıldı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün kayınvalidesi Meryem Hatice Köse hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi, Yahyalı Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, merhumenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene katılanlar, merhumeye son görevlerini yerine getirirken yakınları ve sevenleri taziyelerini iletti.

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANI ESAT ÖZTÜRK'ÜN HAYATINI KAYBEDEN KAYINVALİDESİ MERYEM HATİCE KÖSE, SON...

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANI ESAT ÖZTÜRK'ÜN HAYATINI KAYBEDEN KAYINVALİDESİ MERYEM HATİCE KÖSE, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

YAHYALI BELEDİYE BAŞKANI ESAT ÖZTÜRK'ÜN HAYATINI KAYBEDEN KAYINVALİDESİ MERYEM HATİCE KÖSE, SON...

İLGİLİ HABERLER

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Belediyesi'nden İkinci Sınıf Öğrencilerine Afet Bilinci Eğitimi
2
Dijital Miras: Sosyal Medya Hesapları ve Kripto Varlıklar Miras Kalabilir
3
Başkan Öztürk'ün Kayınvalidesi Meryem Hatice Köse Uğurlandı
4
Bilecik'te Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren 18 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı
5
Muş’ta 'Adımlarla Keşfet' 6'ncı Rotada: Bayrak Tepe'de Doğa Yürüyüşü
6
Samsun Büyükşehir'den 2025'te 25 bin 700 Yaşlıya Kapsamlı Hizmet
7
Gaziantep'te 'Kalemden Kalbe' Hüsn-i Hat Sergisi — Hattat Ahmet Elbeşir'in Eserleri

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi