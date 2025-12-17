Başkan Öztürk'ün Kayınvalidesi Meryem Hatice Köse Uğurlandı

Başkan Öztürk'ün Kayınvalidesi Meryem Hatice Köse Son Yolculuğuna Uğurlandı
Yahyalı Ulu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine siyasiler ve vatandaşlar katıldı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ün kayınvalidesi Meryem Hatice Köse hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi, Yahyalı Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, merhumenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Törene katılanlar, merhumeye son görevlerini yerine getirirken yakınları ve sevenleri taziyelerini iletti.
