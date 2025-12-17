Güllü'nün Kardeşleri Yeğenleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Güllü'nün kardeşleri yeğenleri hakkında suç duyurdu

Yalovada evinin teras penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllünün ölümüyle ilgili olarak, sanatçının kardeşleri savcılığa başvurdu. Kardeşler, yeğenlerinin annelerini miras için öldürdüğünü ileri sürdü.

Olayın detayları

Olay, 26 Eylülde Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta gerçekleşti. Ünlü şarkıcı Gül Tut (Güllü, 52), kızı ve arkadaşıyla bulunduğu sırada pencereden düşerek yaşamını yitirdi.

Olay sırasında odada bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklama kararı verildi, Sultan Nur Ulu ise ev hapsiyle adli kontrol altına alındı.

Suç duyurusu ve miras iddiası

Şarkıcının kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem ve Tuğberk Yağız Gülter hakkında, annelerini miras için öldürdüklerini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kardeşlerin dosyaya dahil olma talebi ise mirasçı olamayacakları gerekçesiyle reddedildi.

Maddi durum incelemesi

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan incelemede, Güllü'nün Çınarcık'ta annesinden kalan 2 dairesi olduğu belirlendi. Savcılık, 50'nin üzerinde banka ve sigorta kuruluşuyla yazışma yaptı.

İnceleme sonucunda Güllü'nün ölümüyle ilgili herhangi bir sigorta ödemesi tespit edilmedi. Banka hesaplarında ise 250 ile 850 lira arasında değişen küçük miktarlarda bakiyeler olduğu bildirildi. Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter daha önce yaptığı açıklamada avukatlara ücret ödeyecek durumda olmadıklarını ve kendilerinden ücret alınmadığını belirtmişti.

