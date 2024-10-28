Gazze Şeridi'nde Un ve Ekmek Krizi Derinleşiyor

Gazze'de Ekmek ve Un Krizi Yaşanıyor

İsrail'in sürdürdüğü saldırılar ve uyguladığı abluka nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde un ve ekmek bulmak giderek zorlaşıyor. Filistinliler, temel gıda maddelerine ulaşmak için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalıyor.

Filistinli Abdurrahman Hadura'nın Açıklamaları

Cibaliya Mülteci Kampı'ndan Han Yunus'a göç eden Abdurrahman Hadura, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Ailemize bir gün yetecek ekmeği alabilmek için saatlerce kuyrukta kalıyoruz. Bazen bir ekmek dahi alamayabiliyoruz," ifadelerini kullandı. Hadura, durumun her geçen gün kötüleştiğini, bu krizin yerinden edilmiş insanların yaşamlarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Fırıncıların Zorlukları

Han Yunus'taki ekmek fırıncısı Ahmed el-Benna, sadece kendi fırınlarının aktif olduğunu ve Dünya Gıda Örgütü'nün yeterli un sağlayamaması nedeniyle her an kapatılma riski olduklarını belirtti. El-Benna, bölgeye gıda maddelerinin geç ulaştığını ve çoğunun bu süreçte bozulduğunu ifade etti.

Bozuk Un Kullanımı

Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde, un girişlerinin engellenmesi nedeniyle insanlar, böceklenmiş unları kullanmak zorunda kalıyor. Gazzeli Um Samir Ahmed, "Satılan unlar kalitesiz, böcek ve kurtlarla dolu. Çocuklarımız açlığını gidermek için yine de almak zorunda kalıyoruz," dedi. Çocukların bu unlardan yapılan ekmekleri tüketebilmesi için içine zahter karıştırarak yoğurduğunu da ekledi.