Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail Saldırılarında 85 Çalışanımız Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nde Sivil Savunma Müdürlüğü'nün Acı Raporu

Gazze Şeridi'nde gerçekleşen son gelişmeler, sivil savunma ekiplerinin maruz kaldığı büyük zararı gözler önüne seriyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda, Sivil Savunma Müdürlüğü'ne göre 85 çalışan yaşamını yitirirken, 301 kişi yaralandı ve 20 kişi İsrail askerleri tarafından alıkonuldu.

Altyapı Abidesi Tahrip Edildi

Yayınlanan açıklamada, İsrail’in Gazze’deki sivil savunma birimlerine yönlendirdiği saldırılar, sivil savunma altyapısını da büyük ölçüde etkiledi. Bu süreçte 56 araç tahrip edilirken, 40'ı tamamen kullanılmaz hale geldi. Saldırılarda müdürlüğe ait 17 ofisten 14’ü tamamen, 3’ü ise kısmen yıkıldı.

Doğrudan Saldırılar ve Maddi Hasar

Saldırılar sonucunda sivil savunma merkezleri 6 kez doğrudan hedef alındı ve ekipler 17 kez saha görevleri sırasında saldırıya uğradı. Tahminlere göre, bu saldırılar toplamda 1 milyon 300 bin dolar değerinde bir hasara yol açtı.

Kuzeyden Güney'e Zorunlu Göç

Ayrıca, açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivil savunma sistemini tamamen devre dışı bıraktığı ve ekiplerin zorla Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine gönderildiği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.