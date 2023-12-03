Gazze'ye İsrail Bombası: Sivil Katliamı Sürüyor

İsrail, Gazze'ye yönelik 7 günlük insani aradan sonra saldırılarına devam etti. Ateşkesin sona ermesiyle birlikte İsrail'in bölgeye gece boyunca düzenlediği saldırılarda Han Yunus, Refah ve Nuseyrat Mülteci Kampı gibi sivil yerleşim yerleri hedef alındı. Han Yunus'ta gerçekleşen hava saldırısında 30 Filistinli hayatını kaybederken, Refah'ta 7 kişi yaşamını yitirdi. Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki saldırılarda ise en az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.



Batı Şeria'da İsrail Askerlerinin Baskını: 1 Filistinli Öldü

Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin düzenlediği baskında 21 yaşındaki Adnan Issam Zaid hayatını kaybetti. Bu son saldırılarla birlikte Batı Şeria'da İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 250'ye ulaştı. Ayrıca Filistin Tutuklular ve Eski Mahkumlar İşleri Komisyonu, bu tarihler arasında bölgede 3 bin 400 kişinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı.





Elektrik Kesintisi ve BM Açıklaması

Gazze'deki elektrik kesintisinin 11 Ekim'den bu yana devam ettiği belirtilirken, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, bölgeye Ocak-Eylül döneminde günde ortalama 13,3 saat elektrik verildiği bilgisi paylaşıldı.

Bu gelişmelerle birlikte, İsrail'in bölgedeki saldırıları ve olası insani kriz endişeleri devam ediyor. Olaylarla ilgili uluslararası toplumdan ve insan hakları kuruluşlarından gelecek tepkiler merakla bekleniyor.