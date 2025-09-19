Gazze'ye Sabah Saldırıları: 8 Filistinli Öldü, 2'si Çocuk

Gazze'ye sabah düzenlenen saldırılarda aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti; çadırlar ve mülteci kampı hedef alındı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 11:33
Gazze'ye Sabah Saldırıları: 8 Filistinli Öldü, 2'si Çocuk

İsrail saldırılarında 8 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları ve sağlık kaynakları saldırıların mülteci kampları, çadırlar ve sivil toplanma alanlarını hedef aldığını bildirdi.

Saldırıların hedef aldığı noktalar

Deyr el-Belah merkezinde, Azzayiza Caddesi'nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda, Ebu Sarrar Kavşağı yakınlarında bir sivil grubun hedef alınması sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Kampın kuzeyinde yapılan bombardımanda ise 4 kişi öldü.

Han Yunus – Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadırın hedef alındığı saldırıda iki kardeş yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda, Tevhid Camisi yakınında bir çadırın bombalanması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Susi Kavşağı çevresine düzenlenen topçu saldırısında ise kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Gazze'nin kuzeybatısındaki Muhaberat bölgesi ile güneydeki Tel el-Hava Mahallesi'nde bazı binalar ve tesislerin bomba yüklü insansız araçlarla imha edildiği bildirildi.

Sağlık kaynakları, Refah kentindeki Şakuş bölgesinde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

Görgü tanıkları ve sağlık yetkilileri, saldırıların çok sayıda sivilin bulunduğu alanlara yöneldiğini vurguladı. Olaylarla ilgili detaylı can kaybı ve yaralı sayısı doğrulanmaya devam ediyor.

