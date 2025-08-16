DOLAR
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Gazze Hükümeti: Son 19 günde 1.671 yardım tırı girdi; ihtiyaçların yalnızca %15'i karşılandı, birçok tır yağmalandı ve sınır kapıları kapalı tutuluyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 00:05
Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, son 19 gün içinde bölgeye 1.671 yardım tırının girişine izin verildiğini açıkladı. Açıklamada, bunun beklenen miktarın sadece yaklaşık %15

Hükümetin açıklaması

Medya Ofisi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Son 19 gün içinde Gazze Şeridi’ne toplam 1671 yardım tırı giriş yaptı. Oysa aynı süre zarfında asgari düzeyde ihtiyaçların karşılanabilmesi için 11 bin 400 tırın girmesi gerekiyordu. Giriş yapan tırların çoğu yağmalandı. İşgalci İsrail, yeterli miktarda yardım tırının girişine engel olmaya, girenlerin güvenliğini sağlamamaya ve sınır kapılarını kapalı tutmaya devam ediyor.

Girişler ve yağmalanma

Açıklamada, sadece Çarşamba ve Perşembe günleri 1.200 tırdan 136'sının bölgeye giriş yapabildiği ve çoğunun yağmalandığı belirtildi. Medya Ofisi, birçok yardım tırının çalındığını ve güvenliğinin sağlanmadığını kaydetti.

Altyapı ve asgari ihtiyaçlar

Açıklamada, İsrail'in yürüttüğü saldırılar nedeniyle Gazze'deki altyapının neredeyse tamamen çöktüğü, bölge sakinlerinin asgari ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için günlük 600'den fazla tır girişine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Medya Ofisi, İsrail'in uyguladığı politikalara ilişkin olarak bunun kasıtlı bir güvenlik boşluğu yarattığını ve yağma-soygunun bu ortamda gerçekleştiğini belirtti.

Uluslararası çağrı

Medya Ofisi, Birleşmiş Milletler (BM), Arap ve Müslüman ülkeler ile uluslararası topluma sınır kapılarının açılması, özellikle gıda, bebek maması ve hayati öneme sahip ilaçlar olmak üzere yardım akışının sağlanması için ciddi adımlar atılması ve İsrail'in sivillere karşı işledikleri suçlardan dolayı sorumlu tutulması çağrısında bulundu.

İnsani felaket

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani bir felaketle karşı karşıya bulunuyor.

