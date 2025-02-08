Gazze'ye Ulaşan Filistinli Esirler Coşkuyla Karşılandı

Filistinli Esirler Gazze'ye Giriş Yaptı

Hamas ile İsrail arasında gerçekleşen ateşkes ve esir takasının beşinci turu kapsamında serbest bırakılan Filistinli esirler, Gazze Şeridi'ne ulaştı. Yıllardır İsrail hapishanelerinde tutulan esirler, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçerek Kızılhaç'a ait otobüslerle Gazze'nin güneyine giriş yaptı.

Coşkulu Karşılama

Alanda toplanan binlerce kişi, Filistinli esirleri coşkuyla karşıladı. Salıverilen esirler, sağlık muayenesi için Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesi'ne nakledildi. Hamas'a bağlı Filistinli Esirler Enformasyon Bürosu, Hamas ile İsrail arasındaki beşinci turda salıverilen esirleri taşıyan iki otobüsün hastaneye ulaştığını duyurdu.

Esir Takası Ayrıntıları

İsrail ile yapılan takas sonucunda, 3 İsrailli esire karşılık 183 Filistinli esir serbest bırakılmıştı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre, serbest kalan esirlerden 42'si Batı Şeria, 3'ü Doğu Kudüs, 20'si Gazze'ye geçti, 7'si ise ülke dışına çıktı. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından Gazze'den alıkonulan 111 esir de özgürlüğüne kavuştu.

Ateşkes Anlaşması Hakkında

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki toplam 766 Filistinli esir ile Gazze’deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakıldı. Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşması çerçevesinde, 42 günlük birinci aşamada toplamda 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması öngörülüyor.

Ayrıca, 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin geçişine açılmıştır. Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştır.