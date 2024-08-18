Gazze'ye Yardımların Girişi Hala Durumunu Koruyor

Gazze İçin Yardım Mücadelesi

Yüz binlerce Filistinli, insani ihtiyaçlarına ulaşmakta güçlük çekerken, bölgeye ulaşmak için bekleyen binlerce tır yardımlar söz konusu.

Gıda ve Sağlık Malzemeleri Tıkandı

Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük, Nisan-Mayıs aylarında günlük 150-200 tır insani yardım malzemesinin bölgeye ulaştığını; ancak bu sayının Ağustos başında sadece 19 tır seviyesine düştüğünü belirtti. Refah sınır kapısında şu an binlerce tır malzeme bekliyor.

Bombardıman Altında İnsani Yardım Çabaları

Gazze'de yaşam mücadelesi veren 1,9 milyon insan, acil temiz su, gıda ve sağlık hizmetine ihtiyaç duymaktadır. Küçük, "50 binden fazla çocuk akut yetersiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları yaşıyor," dedi.

Uluslararası Koordinasyon

AFAD ve Kızılay gibi Türkiye merkezli kuruluşlar, Gazze'ye insani yardımlar ulaştırmak için birlikte çalışıyor. Benzer şekilde, İHH ve diğer sivil toplum örgütleri, yardımları sağlamak adına işbirliği yapıyor.

İnsani Yardımlara Yönelik Engeller

Emre Kaya, Gazze'ye yardım göndermenin zorluklarından bahsetti. Sınır kontrolü altındaki yardımlar, sağlık hizmetleri ile birlikte sürekli artan bir ihtiyaç karşısında sınırlı kalıyor.

Geçmişten Günümüze Yardım Çalışmaları

Yeryüzü Doktorları Derneği ve Beşir Derneği gibi diğer STK'lar da bölgedeki insani durumu iyileştirmek için etkin şekilde çalışıyor.

Sonuç

Bölgedeki insani ihtiyaçlar, saldırıların ve sınır kapılarının kapanmasının etkisiyle her geçen gün daha da artıyor. Küçük, kalıcı bir ateşkes ve sınır kapılarının açılmasının şart olduğunu vurguladı.

Türkiye, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda 50 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırırken, Refah sınır kapısında binlerce tır yüklü malzemenin geçişine izin verilmiyor. Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda 50 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırırken, Refah sınır kapısında binlerce tır yüklü malzemenin geçişine izin verilmiyor. Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda 50 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırırken, Refah sınır kapısında binlerce tır yüklü malzemenin geçişine izin verilmiyor. Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda 50 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırırken, Refah sınır kapısında binlerce tır yüklü malzemenin geçişine izin verilmiyor. Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda 50 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırırken, Refah sınır kapısında binlerce tır yüklü malzemenin geçişine izin verilmiyor. Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda 50 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırırken, Refah sınır kapısında binlerce tır yüklü malzemenin geçişine izin verilmiyor. Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye, AFAD ve Kızılay koordinasyonunda 50 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini Gazze'ye ulaştırırken, Refah sınır kapısında binlerce tır yüklü malzemenin geçişine izin verilmiyor. Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.