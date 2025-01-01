Gazzeli Anne Lubbad: "Kuru Bir Yerde Kalalım, Yemek Bile İstemiyoruz"

Gazzeli anne Umm Abdullah Nadim Lubbad, İsrail saldırıları sonucu zorla yerinden edildi ve bulunduğu çadır, yağmur sonrası su altında kaldı. Bu zorlu şartlarda yaşadığı çaresizliği dile getiren Lubbad, "Yiyecek bir şeyimiz kalmadı. Bir şey istemiyoruz, sadece oturabileceğimiz kuru bir yer istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Gazze bölgesinde yaklaşık 2,3 milyon insan etkilenirken, her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi. Yaşanan ağır yıkım sonrası derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler, bu süreçte ciddi bir açlık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Soğuk havaların etkisiyle Gazze'de çadırlarda zorlu yaşam şartları giderek ağırlaştı. Son bir haftada 6'sı bebek olmak üzere 7 kişi donarak hayatını kaybetti. Yağmurun artmasıyla birlikte, birçok bölgede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı çadırlar sel altında kaldı.

Lubbad'ın çadırı da suyla doldu. 8 çocuk annesi Lubbad ve ailesi, toplamda 10 kişi bir çadırda yaşamaya çalışıyor. Aile, 13 ay önce kuzeydeki Gazze kentinden zorla göç etmiş ve son olarak Deyr Belah’a sığınmıştı. İçinde bulundukları durumu gözyaşları eşliğinde anlatan Lubbad, "Allah şahit, hiç uyumadık. Kimse dayanamıyor, herkes şikayet ediyor" dedi.

5 kızı ve 3 oğlu olan Lubbad, çocuklarının güvenliği konusunda endişelerini dile getirerek, "Gücüm tükendi, artık dayanamıyorum" dedi. Kardeşlerinden uzakta kaldığını ve birbirlerine yardım edemediklerini belirten Lubbad, "Kuru bir yerde kalalım, yemek bile istemiyoruz" diyerek yardım çağrısında bulundu.

Yalnızca yaşamak istediklerini vurgulayan Lubbad, "Savaş (İsrail saldırıları) her şeyimizi aldı. Bizi kuru bir yere götürün, kuru yataklarımız olsun orada yaşayalım" diyerek salahiyet talep etti.