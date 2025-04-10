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Gazzeliler İçin Gazze'yi Yeniden İnşa Etmek Paneli Strazburg'da Yapıldı

Strazburg'da düzenlenen panelde, Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası iş birliği çağrısı yapıldı ve önemli isimler bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 20:42
Gazzeliler İçin Gazze'yi Yeniden İnşa Etmek Paneli Strazburg'da Yapıldı

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) bünyesinde, "Gazzeliler İçin Gazze'yi Yeniden İnşa Etmek" başlıklı bir panel gerçekleştirildi.

Panel, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ve İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik tarafından organize edildi. Etkinliğe katılan önemli isimler arasında Birleşmiş Milletler Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal ve Hollandalı Senatör Saskia Kluit da yer aldı.

Panelde, İsrailli tarihçi Ilan Pappe, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak hükümetinin danışmanlarından Daniel Levy ve Filistinli diplomat Lema Nazeeh çevrimiçi olarak katılım gösterdi.

Bu etkinlik, Gazze'nin yeniden inşa edilmesi için uluslararası düzeyde iş birliği ve destek çağrısı yapılarak, bölgedeki insani krizle ilgili çözümler aramayı amaçlıyordu.

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) nezdinde...

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) nezdinde "Gazzeliler İçin Gazze'yi Yeniden İnşa Etmek" başlıklı panel düzenlendi. Panele, Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal (solda), AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan (sol 2), Hollandalı Senatör Saskia Kluit (sağ 2) ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız (sağda) da katıldı.

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) nezdinde...

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) nezdinde "Gazzeliler İçin Gazze'yi Yeniden İnşa Etmek" başlıklı panel düzenlendi. Panele, Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal (solda), AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan (sol 2), Hollandalı Senatör Saskia Kluit (sağ 2) ve AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız (sağda) da katıldı.

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