Gazzeliye Tecavüz Eden 5 İsrail Askerine İddianame

Gazzeliye Tecavüz Eden Askerlere İddianame Hazırlandı

İsrail'in güneyindeki Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan bir Gazzeliye keskin bir cisimle tecavüz eden 5 İsrail askeri hakkında iddianame hazırlandığı bildirildi.

İddialar ve Olayın Detayları

Yerel basında çıkan haberlere göre, 5 Temmuz 2024'te Gazze Şeridi'nde alıkonulan bir Filistinliye yönelik gerçekleşen bu ağır suç, Sde Teiman'da yaşandı. İddialara göre, askerler, isimleri açıklanmayan Gazzeliye karşı işkence uygulayarak, anüsüne yakın bir noktaya keskin bir cisimle tecavüz etti.

Yaşanan bu olay sonucunda, işkence gören Filistinlini kaburgalarında kırık ve rektumunda yırtık bulunduğu kaydedildi. Tecavüz olayıyla ilişkili olarak, 10 asker 29 Temmuz 2024 tarihinde gözaltına alınmıştı. Bu durum, özellikle bazı aşırı sağcı bakan ve milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı. Aşırı sağcı İsrailliler, Sde Teiman ve gözaltına alınan askerlerin bulunduğu üssü basarak tecavüzcü askerlerin gözaltına alınmasını protesto ettiler.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Öte yandan, İsrail askerlerinin alıkonulan Filistinliye tecavüz ettiği anları gösteren güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıkmış durumda. Gözaltına alınan askerlerden 5'i serbest bırakılırken, diğerleri 29 Temmuz'dan bu yana gözaltında tutuluyor.

Sde Teiman Gözaltı Merkezinin Karanlık Geçmişi

Sde Teiman gözaltı merkezi, sık sık işkence iddiaları ile gündeme gelmektedir. New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre, burada alıkonulan Gazzelilerin günde 18 saate kadar gözleri bağlı bir şekilde yerde oturtulduğu ve sıradan 3 aya kadar burada tutulduğuna dair iddialar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, bu süreçte birçok Filistinlinin insanlık dışı muameleye maruz kaldığı belirtilmektedir.