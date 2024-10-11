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Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'den Sokak Hayvanları Açıklaması

Başkan Büyükgöz, sokak hayvanları rehabilitasyon merkeziyle ilgili açıklamalarda bulundu ve gereksiz görüntülerin maksatlı olarak yayıldığını belirtti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 23:20
Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz'den Sokak Hayvanları Açıklaması

Başkan Büyükgöz, Hayvanların Sağlığı ve Refahı Üzerine Önemli Açıklamalarda Bulundu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, son günlerde sosyal medyada yayımlanan ve tartışmalar yaratan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu. Büyükgöz, hayatta olan hiçbir hayvanı kasten öldürmek veya itlaf etmek gibi bir süreçlerinin olmadığını vurguladı.

Olayın Arka Planı ve Soruşturma

Büyükgöz, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntüler hakkında derhal soruşturma başlatıldığını belirtti. “Söz konusu görüntüler maksatlı ve gerçekte olmayan bilgilerle yayımlandı,” dedi.

Başkan, “Buralarda tedavi, endoskopi, röntgen gibi bir çok hizmet sunulmaktadır. Tek amacımız, ilçemizi daha yaşanır hale getirmektir,” ifadelerini kullandı.

Sokak Hayvanlarının Durumu

Büyükgöz, Gebze'deki sokak hayvanlarının sağlık durumunun son derece kritik olduğunu vurguladı. “Gebze'de 40 mahallede yaklaşık 12 bin sokak hayvanı var. Onların sağlığı için çaba sarf ediyoruz,” diyerek bulunduğu mahalledeki hayvanlara nasıl sahip çıkıldığını anlattı.

“Sokak hayvanları, sağlıksız şartlarda yaşıyorlar. Cansız hayvanların toplandığı görüntüler, rehabilitasyon merkezi önünde bekletilen hayvanların cesetlerinin yayımlanması sonucu ortaya çıktı. Bu görüntülere sebep olanların hesap vermelerini sağlayacağız,” şeklinde konuştu.

Adli Süreç ve Rehabilitasyon Merkezi Çalışmaları

Büyükgöz, soruşturmanın başlatıldığını ve ilgililerin açığa alındığını belirtti. Ayrıca, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na da müracaatta bulunduklarını dile getirdi. Rehabilitasyon merkezi, bugüne kadar 8 bin 31 kısırlaştırma işlemi ve 28 bin 515 tedavi gerçekleştirmiştir.

Son olarak, bu süreçle ilgili belediye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, merkezi çevresinde yaşanan olaylar jandarma müdahalesi ile kontrol altına alındı.

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