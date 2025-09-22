Gebze'de panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı; 6 kişi yaralandı, 1 çocuğun durumu kritik.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:21
Kaza Detayları

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, İstasyon Mahallesi feribot yolu köprülü kavşağında panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 6 kişi yaralandı.

Kazada, E.Y. yönetimindeki 41 AAT 668 plakalı panelvan ile M.S. idaresindeki 41 U 0232 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi ve panelvandaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı çocukla ilgili olarak hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvan ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada yaralanan 1'i çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

