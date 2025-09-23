Gebze'de Panelvan ile Hafif Ticari Çarpıştı — 11 Yaşındaki Damla Ş. Yaşamını Yitirdi

İstasyon Mahallesi'ndeki köprülü kavşakta meydana gelen kazada bir çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında yaralanan 11 yaşındaki Damla Ş., tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaza, İstasyon Mahallesi'nde feribot yolu köprülü kavşakta meydana geldi. E.Y. idaresindeki 41 AAT 668 plakalı panelvan ile M.S. yönetimindeki 41 U 0232 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın takla attığı, araç sürücüleri ile birlikte Damla Ş., N.S., P.S. ve S.S.B.'nin çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Sürücülerin ve diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma ve incelemeler yetkililerce sürdürülüyor.

