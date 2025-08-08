Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Üniversite Öğrencilerine Önemli Burs Duyurusu

Üniversite sınavı sonrasında herhangi bir bölüme yerleşen öğrenci ve ebeveynleri, giderler konusunda zorlu bir sürece girmiş durumda. Özellikle dar gelirli aileler için büyük önem taşıyan burs müjdeleri, belediyeler tarafından verilmeye başlanıyor. Bu çerçevede, Gebze Belediyesi tarafından duyurulan yeni burs imkanları, öğrenciler için umut ışığı oluyor.

Burs Miktarı Yapılandırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Gebze Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı eğitim desteği programında önemli bir artış gerçekleştirerek burs miktarını 5.000 TL'den 10.000 TL'ye çıkardı. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bu artışın arka planında artan ekonomik zorluklar ve yükselen yaşam maliyetlerinin bulunduğunu belirtti.

Destek İhtiyacı Artıyor

Son yıllarda derinleşen ekonomik kriz, en çok sabit gelirli aileler ve onların öğrenim hayatına devam eden çocuklarını etkiliyor. Barınma, beslenme, ulaşım gibi temel ihtiyaçların maliyetindeki fahiş artışlar, birçok öğrenciyi üniversite hayallerinden vazgeçme noktasına getiriyor. Özellikle büyük şehirlere okumaya giden öğrenciler için yükselen kira ve yurt fiyatları, en büyük gider kalemi haline gelirken, belediyelerin sağladığı bu tür maddi destekler büyük kolaylık sağlıyor.

Başkan Büyükgöz'den Açıklama

Başkan Zinnur Büyükgöz, müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak, "Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılı boyunca devlet üniversitelerinin lisans bölümlerine ilk kez kayıt yaptıran gençlerimize 5.000 TL eğitim desteği sağlamıştık. Bu sene, bu desteği %100 oranında artırarak 10.000 TL olarak yeniden sağlayacağız," ifadelerini kullandı.