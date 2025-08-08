DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,41 0,32%
ALTIN
4.449,02 -0,27%
BITCOIN
4.749.135,85 0,4%

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Gebze Belediyesi, üniversite kazanan öğrencilere 10.000 TL burs imkanı sunuyor. Başvurular için tarihleri kaçırmayın!

Yayın Tarihi: 08.08.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 12:16
Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Üniversite Öğrencilerine Önemli Burs Duyurusu

Üniversite sınavı sonrasında herhangi bir bölüme yerleşen öğrenci ve ebeveynleri, giderler konusunda zorlu bir sürece girmiş durumda. Özellikle dar gelirli aileler için büyük önem taşıyan burs müjdeleri, belediyeler tarafından verilmeye başlanıyor. Bu çerçevede, Gebze Belediyesi tarafından duyurulan yeni burs imkanları, öğrenciler için umut ışığı oluyor.

Burs Miktarı Yapılandırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler için sevindirici bir gelişme yaşandı. Gebze Belediyesi, geçtiğimiz yıl başlattığı eğitim desteği programında önemli bir artış gerçekleştirerek burs miktarını 5.000 TL'den 10.000 TL'ye çıkardı. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bu artışın arka planında artan ekonomik zorluklar ve yükselen yaşam maliyetlerinin bulunduğunu belirtti.

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Destek İhtiyacı Artıyor

Son yıllarda derinleşen ekonomik kriz, en çok sabit gelirli aileler ve onların öğrenim hayatına devam eden çocuklarını etkiliyor. Barınma, beslenme, ulaşım gibi temel ihtiyaçların maliyetindeki fahiş artışlar, birçok öğrenciyi üniversite hayallerinden vazgeçme noktasına getiriyor. Özellikle büyük şehirlere okumaya giden öğrenciler için yükselen kira ve yurt fiyatları, en büyük gider kalemi haline gelirken, belediyelerin sağladığı bu tür maddi destekler büyük kolaylık sağlıyor.

Başkan Büyükgöz'den Açıklama

Başkan Zinnur Büyükgöz, müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurarak, "Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılı boyunca devlet üniversitelerinin lisans bölümlerine ilk kez kayıt yaptıran gençlerimize 5.000 TL eğitim desteği sağlamıştık. Bu sene, bu desteği %100 oranında artırarak 10.000 TL olarak yeniden sağlayacağız," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Ölü Bulunan Üniversiteli Teslime Hanedan Mersin'de Defnedildi
2
ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek
3
Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor
4
Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL
5
Türk Savunma Sanayisi Dolanan Mühimmat Teknolojisinde Çığır Açtı
6
Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!