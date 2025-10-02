Gece Müzeciliği 2 Kasım'a Uzatıldı: Galata Kulesi, Side ve Efes

Gece Müzeciliği 2 Kasım'a Kadar Uzatıldı: Galata Kulesi, Side ve Efes

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side ve Efes ören yerleri ile Galata Kulesi'nde gece ziyaretlerinin 2 Kasım'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Bakan Ersoy'un açıklaması

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, gece müzeciliğinin bu yıl da büyük ilgi gördüğünü ve 1 Ekim itibarıyla sona erdiğini ancak gelen yoğun talep üzerine bazı mekanlarda sürenin uzatıldığını belirtti.

"Işıklar yandığında tarih yeniden hayat buluyor. Binlerce yıllık Efes, geceyle birlikte adeta ikinci bir doğuşu yaşıyor. Sütunlar, taşlar ve ihtişamlı yapılar, gökyüzünün karanlığında ışıkla birleşerek bambaşka bir anlam kazanıyor. Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor. Gelen yoğun talep üzerine ise Side Ören Yeri, Galata Kulesi ve Efes Ören Yeri'nde gece ziyaretlerini 2 Kasım'a kadar uzatıyoruz. Kültür ve tarihimizin geceyle buluştuğu bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyorum."

Ziyaretçi sayıları ve en çok tercih edilen noktalar

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yıl haziran-eylül döneminde gece müzeciliği uygulamasında yaklaşık 550 bin ziyaretçi ağırlandı. En çok ziyaret edilen noktalar arasında Efes Ören Yeri, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis Ören Yeri öne çıktı.

