Gediz’de Gıda Denetimleri Aralıksız: İşletmelere Mevzuat Uyarısı

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Veteriner Hizmetleri kapsamında ilçe genelindeki gıda işletmelerinde denetim yaptı; eksiklikler bildirildi, denetimler sürecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:32
Gediz’de gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetim kapsamında incelenen hususlar

Yapılan denetimler Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde yürütüldü. Gıda güvenilirliği, hijyen koşulları ve mevzuata uygunluk başta olmak üzere birçok kritere titizlikle bakıldı.

İşletmelere bilgilendirme ve uyarılar

Denetimler sırasında işletme yetkililerine mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda uyarılar yapıldı. Yetkililer, alınan önlemlerin takip edileceğini belirtti.

Halk sağlığı öncelik

Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

