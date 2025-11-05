Gediz’de kestane toplarken düşen Yüksel Gelçik hayatını kaybetti

Köpenez Köyü — Bugün sabah saatlerinde

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Köpenez Köyünde, kestane toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip yere düşen Yüksel Gelçik (65) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Evinden kestane toplamak amacıyla çıkan Gelçik, Kestanelik mevkiine giderek ağaçta dengesini kaybetti ve yüksekten düştü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinde, Yüksel Gelçik’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşanan üzücü kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Kestane toplama sezonunda meydana gelen olay, köy halkını derinden etkiledi.

