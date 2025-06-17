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Geleneksel Oyunlar Tırı Çankırı'da Öğrencilerle Buluştu

Geleneksel Oyunlar Tırı, Çankırı'da düzenlenen Eğitim Şenliği'nde öğrencilerle geleneksel oyunlar oynadı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 17:41
Geleneksel Oyunlar Tırı Çankırı'da Öğrencilerle Buluştu

Geleneksel Oyunlar Tırı Çankırı'da

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Oyunlar Tırı, Çankırı'da gençlerle buluştu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen Çankırı Eğitim Şenliği kapsamında, İsmet İnönü Ortaokulu bahçesinde kurulan istasyonlarda, çocuklar geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu.

Oyunlar ve Etkinlikler

Etkinlikte çocuklar mangala, mas güreşi, onikitaş, halat çekme, çemberbaz, kale, aşık, çember çevirme ve koca ayak gibi geleneksel oyunları deneyimledi. Bu oyunlar, yalnızca eğlence değil, aynı zamanda kültürel aktarım açısından da önemli bir rol oynadı.

Projenin Amacı ve Hedefleri

Geleneksel Oyunlar Tırı Koordinatörü Gül Yeter Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 ay önce başlayan yolculuklarının ilk durağının, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 10 il olduğunu belirtti. Çankırı, tırın 12. durağı oldu. Yaşar, "Bu şekilde 81 il projemiz var. İnşallah kuşaktan kuşağa geleneksel oyunlarımızı yaymaya çalışacağız. Oyunlar sayesinde çocuklarla eğlenceli vakit geçiriyoruz ve kültür aktarımını sağlıyoruz," dedi.

Çocuklar Arasındaki İletişime Katkı

Yaşar, oynanan geleneksel oyunların çocuklar arasında birlik ve beraberlik sağladığını ifade etti. "Oyunlarımızın çoğu gruplaşma oyunlarıdır; bir arada dayanışma içinde oynanabilir. Çocukların iletişimleri güçleniyor, birçok çocuk birbirini tanımıyor fakat oyunlar sayesinde tanışıyorlar," diye ekledi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Çankırı'da öğrencilerle...

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Çankırı'da öğrencilerle buluştu.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Çankırı'da öğrencilerle...

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun Geleneksel Oyunlar Tırı, Çankırı'da öğrencilerle buluştu.

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