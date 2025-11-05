Geleneksel Oyunlar Tırı Niğde'de: Bir Tır Dolusu Mutluluk

Geleneksel Oyunlar Tırı, 2 Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkarak Niğde'ye ulaştı; çocuklara geleneksel oyunlar ve fidan dağıtımı yapıldı, etkinliği Vali Cahit Çelik ve Başkan Emrah Özdemir izledi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:17
Çocuklar geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem öğrendi

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından hazırlanan ve her gittiği şehirde farklı yaş gruplarına keyifli anlar yaşatan Geleneksel Oyunlar Tırı, bu kez Niğde'ye konuk oldu.

Etkinlik Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde düzenlendi. Alanı gezen Niğde Valisi Cahit Çelik ve Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çocukların oynadığı oyunları izledi.

Program kapsamında Orman İl Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanlar çocuklara dağıtıldı. Etkinlik alan koordinatörü Gülyeter Yaşar, 2 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenen şenlikle yola çıktıklarını belirterek, "İlk olarak bir tır dolusu mutluluğumuzu 10 deprem ilimize ulaştırdık. Bugün ise 57. durağımız olan Niğde’deyiz. Burada çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Akşam 17.00’ye kadar çocuklarla birlikte olacağız" dedi.

Yaşar, geleneksel oyunların çocuklara katkısını vurgulayarak, "Burada çocuklar birbirinin ismini bilmeden oyun arkadaşı oluyor. Teknoloji ortamından biraz olsun uzaklaşıp pili bitmeyen oyunlarla tanışıyorlar. Annelerinin babalarının oynadığı oyunları aileleriyle birlikte yeniden deneyimlemeleri bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Katılımcı çocuklar oyun alanında doyasıya eğlenirken geleneksel oyunları oynamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Ankara’dan yola çıkan ve Anadolu’yu il il gezen oyun tırı; mas güreşi, kale oyunu, hacıyatmaz, on iki taş, mangala, aşık oyunu, halat çekme, çuval yarışı, çemberbaz ve koca ayak gibi geleneksel oyunları tanıtmayı ve çocuklar arasında yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

