Geleneksel Oyunlar Tırı Şırnak'ta: Çocuklarla Kültür Buluşması

Geleneksel Oyunlar Tırı Şırnak'ta Çocuklarla Buluştu

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde unutulan oyunlar canlandı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun Geleneksel Oyunlar Tırı, Şırnak'ta çocuklarla bir araya getirildi. Etkinlik, Şırnak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde konuşlandırılan tırda gerçekleştirildi.

Alana gelen çocuklar, geleneksel oyun kültürünün parçaları olan halat çekme, koca ayak, mangala, çember çevirme ve mas güreşi gibi oyunları deneyimleyerek unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla tanıştı ve eğlenceli vakit geçirdi.

Türkiye Gelenek Spor Dalları Federasyonu Başkanı Abdülhadi Turus, alanda kurulan parkurda oyunları deneyimleyen çocukların doyasıya eğlendiğini belirtti. Mayısta yola çıkan tırın Türkiye'nin 81 iline uğrayacağını dile getiren Turus, "Etkinlik sadece bir oyun değil, aynı zamanda kültürel bir mirastır. Popüler kültüre karşı asil kültürümüzü geleceğe taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz." dedi.

Etkinliğe katılan çocuklardan Yaser Bayar, ailesi ile birlikte geldiği alanda oyunlar oynadığını ve çok eğlendiğini söyledi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da programda yer aldı. Yarka, Turus'tan oyunlara ilişkin bilgi aldı ve daha sonra oyun oynayan çocuklarla sohbet etti.

