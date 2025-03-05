Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar Sergisi Açıldı

Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar sergisi, Yıldız Holding'de sanatseverlerle buluştu. 6 Nisan'a kadar ziyaret edilebilir.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:23
Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar Sergisi Açıldı

Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar Sergisi Açıldı

Yıldız Holding, Çamlıca'daki Sergi Salonu'nda, geleneksel Türk sanatıyla günümüz sanatını buluşturan "Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar" sergisini sanatseverlerle tanıttı. Sergide hattat Esra Göncüoğlu, çini sanatçısı Gülmisal Gölebatmaz Eslek, müzehhibe Tuba Asiltürk İlhan ve minyatür sanatçısı Zehra Akdeniz gibi önemli sanatçıların eserleri yer alıyor.

Mehmet Tütüncü Açıklamalarda Bulundu

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Mutlu et, mutlu ol" anlayışı ile hareket ettiklerini belirterek, sanatın toplumla buluşturulmasının önemli hedeflerinden biri olduğunu ifade etti. Tütüncü, Yıldız Holding'in sanat koleksiyonunun her geçen gün büyüdüğünü vurgulayarak, "Bu sergi, geleneksel sanatın geleceğe taşınmasının bir örneği." dedi.

Kültürel Katkı ve Sanatsal Hakimiyet

Tütüncü, ayrıca ramazan ayına özel düzenledikleri iki ayrı sergiyi de duyurdu: "Kadim Köklerin İzinde" ve İstanbul Mushafı. "Kadim Köklerin İzinde" sergisinde 36 adet el yapımı kalem bulunuyor. Aynı zamanda, 8 yıl süren bir çalışmanın ürünü olan İstanbul Mushafı eseri de ziyaretçileri bekliyor.

Sanatın İfade Biçimi

Serginin küratörü olan Esra Göncüoğlu, sanat eserlerinin emek, aşk ve özveriyle hazırlandığını belirtti. Göncüoğlu, İslam sanatının Allah’a ulaşma yolunda bir ifade biçimi olduğuna dikkat çekti. "Sanat, Cenabıhak’ın verdiği yeteneklerle ilahi güzelliğin bir ifadesidir" şeklinde konuştu.

Sergi, 6 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

Hat, tezhip, minyatür ve çini eserlerinden oluşan "Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar" sergisi...

Hat, tezhip, minyatür ve çini eserlerinden oluşan "Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar" sergisi, Çamlıca'daki Yıldız Holding Sergi Salonu'nda açıldı.

Hat, tezhip, minyatür ve çini eserlerinden oluşan "Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar" sergisi...

Hat, tezhip, minyatür ve çini eserlerinden oluşan "Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar" sergisi, Çamlıca'daki Yıldız Holding Sergi Salonu'nda açıldı.

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