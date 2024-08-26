Gemlik'te Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Gemlik'te Silahlı Kavga Ortalığı Karıştırdı
Bursa'nın Gemlik ilçesi, Eşref Dinçer Mahallesi'nde, Bayındır Sokak’ta meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kavganın Sebebi Henüz Belirsiz
İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay sırasında 3 kişi silah darbeleriyle yaralandı.
Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumları konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
Polis Soruşturma Başlattı
Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Halk arasında korku yaratan bu olay, yetkililer tarafından yakından takip edilmektedir.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.