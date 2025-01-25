Genç Eskrimci Derin Rüyam Kamiloğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Derin Rüyam Kamiloğlu'nun Cenazesi İzmir'de Defnedildi

Konya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki eskrim sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu'nun cenazesi, İzmir'de toprağa verildi. Ailesi ve yakınları, Kamiloğlu için Karşıyaka Spor Kulübü'nde anma töreni düzenledi.

Yürek Burkan Anma Töreni

Kızlarının tabutuna kulübün bayrağının konulduğu tören sırasında, anne Özge Yaba ve baba Ergüven Kamiloğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Yaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kızım eskrimi çok sevdi, milli sporcu olma hayali vardı," diyerek yaşadıkları acıyı paylaştı.

Spor Kulübü Başkanı ve Aileye Destek

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, aileye başsağlığı dileyerek, "6 yıldır bizimleydi. Kulübümüzün değerli bir sporcusunu kaybettik," ifadelerini kullandı. Kazada yaralanan antrenör ve 5 eskrim sporcusunun hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Cenaze Töreni ve Defin

Cenaze namazı Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde kılındıktan sonra Kamiloğlu'nun naaşı Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Kamiloğlu'nun ailesi, yakınları ve birçok spor camiasından katılımcılar yer aldı.

Kaza Detayları

Kaza, Ali Osman K. yönetimindeki kamyonun yol kenarına park edilen bir tıra çarpması sonucunda meydana geldi. Otobüs sürücüsü Mehmet Bozkuş da olayda yaşamını yitirenler arasındaydı. Kazada toplamda 33 kişi yaralandı.

Derin Rüyam Kamiloğlu'nun lise 10. sınıf öğrencisi olduğu ve sporcu bursuyla yurtdışında eğitim almayı hedeflediği öğrenildi.