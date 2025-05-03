Genç Girişimcilerin Dijital Tasarımları TEKNOFEST KKTC'de Tanıtıldı

Genç Girişimcilerin Yaratıcı Çözümleri TEKNOFEST KKTC'de

Bilişim Vadisi'nde enerji dolu projeleriyle dikkat çeken genç girişimciler, TEKNOFEST KKTC'de teknoloji meraklılarıyla buluştu. Kullanıcı konforunu ön planda tutan dijital tasarımlar, katılımcılardan tam not aldı.

Kahya: Akıllı Evlerin Geleceği

Solace Kurucu Ortağı Semih Babacan, etkinlikte sergilenen projelerden biri olan Kahya adını verdikleri Ensi Home hakkında bilgiler paylaştı. Babacan, bu projenin mevcut akıllı evlere ve gelecekteki konutlara yapay zeka özellikleri eklediğini vurguladı.

Proje, kullanıcıların kendi avatarları ile kıyafet denemelerine olanak tanırken, aynı zamanda ev ortamında daha konforlu bir yaşam sürmelerini sağlıyor. Genç girişimcilerin yaratıcılık ve teknoloji ile buluşturduğu bu tasarımlar, etkinliğe katılanların dikkatini çekti.

Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerini sürdüren genç girişimcilerin, kullanıcıların kendi avatarlarıyla kıyafet denemelerini veya ev ortamında daha konforlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayan dijital tasarımları, TEKNOFEST KKTC'de teknoloji meraklılarıyla buluşturuldu. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. TEKNOFEST KKTC'de yerlerini alan genç girişimciler, geliştirdikleri sistemleri Bilişim Vadisi standında anlatıyor.

Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerini sürdüren genç girişimcilerin, kullanıcıların kendi avatarlarıyla kıyafet denemelerini veya ev ortamında daha konforlu bir yaşam sürdürmelerini sağlayan dijital tasarımları, TEKNOFEST KKTC'de teknoloji meraklılarıyla buluşturuldu. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor. TEKNOFEST KKTC'de yerlerini alan genç girişimciler, geliştirdikleri sistemleri Bilişim Vadisi standında anlatıyor.