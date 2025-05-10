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Gençler için Yeni Destek Modelleri: Evlilik Kredisi ve Devlet Desteği

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, gençlerle buluşarak devletten gelecek yeni desteklerin müjdesini verdi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 00:14
Gençler için Yeni Destek Modelleri: Evlilik Kredisi ve Devlet Desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Evlilik Kredisi Müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Bursa'da düzenlenen "Gençlik çalışmalarında Türkiye vizyonu ve güncel konular" konulu söyleşide gençlerle bir araya geldi. Etkinlik, Birlik Vakfı Bursa Şubesi tarafından Murad Hüdavendigar İmareti Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gençlere Yönelik Devlet Politikaları

Etkinlikte konuşan Efendioğlu, gençlere yönelik devlet politikaları ve bakanlık tarafından hayata geçirilen projelere değindi. Bakanlığın, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak destek mekanizmaları geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı. "Gençlerin doğrudan kendilerine fayda sağlayacak, ana aktör olmalarına müsaade edecek belirli enstrümanlar geliştirmek üzerine kurulu bir modelimiz var." dedi.

Aile ve Gençlik Bankası

Efendioğlu, Aile ve Gençlik Bankası'nın, evlenmek isteyen gençlere sağlanan finansal destekten bahsetti. "Devletimiz, gençlerimize destek vermektedir. Bu bir temel yaklaşımdır, bu bir modeldir," ifadelerini kullandı. Ayrıca, devletin doğal gaz ve petrol gelirlerinin belirli bir kısmının gençlere ayrılacağını belirtti.

Faizsiz Evlilik Kredisi

Konuşmasında, faizsiz evlilik kredisi uygulamasına da değinen Efendioğlu, bu kredinin iki yıl sonra ödenmeye başlandığını ve herhangi bir ek yükümlülük olmadan geri ödendiğini ifade etti. "Bu paranın ilk kullanılış yeri evlilik kredisiydi," diyerek, gençlerin bu destekten nasıl yararlanabileceklerine dair önemli bilgiler paylaştı.

Yeni Model Üzerine Çalışmalar

Ek olarak, çocuk desteği sağlanması yoluyla bu paranın devlet tarafından feragat edilmesi gibi bir model üzerinde çalıştıklarını da açıkladı. Bu modelin gençler için önemli bir destek mekanizması olacağına dikkat çekti.

Programa, Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Muhammed Yılmaz, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, vakıf üyeleri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Birlik Vakfı Bursa Şubesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes...

Birlik Vakfı Bursa Şubesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu (fotoğrafta), gençlerle "Gençlik çalışmalarında Türkiye vizyonu ve güncel konular" başlıklı söyleşide bir araya geldi.

Birlik Vakfı Bursa Şubesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes...

Birlik Vakfı Bursa Şubesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu (fotoğrafta), gençlerle "Gençlik çalışmalarında Türkiye vizyonu ve güncel konular" başlıklı söyleşide bir araya geldi.

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