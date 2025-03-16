Gençler Ramazan’da Yaşlıların Sofralarını Şenlendiriyor

Elazığ'da Fırat Üniversitesi öğrencileri, 'Yalnız Değilsin Projesi' ile yaşlılara iftar sofrası kurarak sosyal dayanışmayı artırıyor.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 13:20
Gençler Ramazan’da Yaşlıların Sofralarını Şenlendiriyor

Elazığ'da Gençlerden Anlamlı İftar Projesi

Elazığ'da, Fırat Üniversitesi öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Yalnız Değilsin Projesi" kapsamında, ramazan döneminde yaşlıların evlerinde iftar sofraları kuruyor.

Gönüllülük Esasıyla Etkinlikler

Fırat Üniversitesinde okuyan, Harput Kız Öğrenci Yurdunda kalan 30 üniversite öğrencisi, ihtiyaç sahibi yaşlılar için sıcak bir aile ortamı yaratmak amacıyla projeye katılıyor. Gençler, market ve semt pazarlarından alışveriş yaparak, evini ziyaret ettikleri yaşlıların ihtiyaçlarını gideriyor.

İhtiyaçları Giderirken, Aile Sofrası Kuruyorlar

Öğrenciler, evin temizliğini yaparak uygun malzemelerle yemek hazırlıyor ve birlikte iftar yaparak yaşlılarla ramazan coşkusunu paylaşıyor.

Gönüllü Gençlerden Anlamlı Açıklamalar

Zelal Aykaz, "İhtiyaç durumunda evlerini temizliyoruz, alışverişimizi yapıp yemeği kendimiz hazırlıyoruz. Onlar için sıcak bir aile sofrası kuruyoruz. Biz de ailelerimizden uzakta olduğumuz için iftar sofrasında onlarla bir araya geliyoruz," diye belirtti.

Yaşlılarla İftar Yapmanın Memnuniyeti

Zeynep Ünal ise, "Yaşlılarımızın evlerine konuk oluyoruz. Yaptığımız yemeklerle Hatice teyzemizin sofrasını da şenlendirmek istedik. O mutlu olunca biz de mutlu olduk," ifadelerini kullandı.

Hatice Ayık’tan Öğrencilere Teşekkür

Yaşlıların evlerinde misafir ettikleri Hatice Ayık, gençlerin ziyaretinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Bugün kızlarım, torunlarım geldi. Her zaman gelmelerini istiyorum. Köyde yaşarken çok kişiyi misafir ettim ama artık elimden gelmiyor. Hayır sahiplerinden Allah razı olsun," dedi.

Farkındalık Oluşturma Çabası

Fadime Açıkkapı, "Konuk olduğumuz Hatice teyze ile ramazan ayında yaşadığımız en anlamlı iftarlardan biriydi. Bu proje, gençlerimize de yaşlılara hürmet etmenin ne kadar anlamlı olduğunu gösterdi," diyerek projenin toplumda farkındalık oluşturma hedefini vurguladı.

Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında kalan Fırat Üniversitesi öğrencileri...

Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında kalan Fırat Üniversitesi öğrencileri, yaşlıların evinde iftar sofrası kuruyor. Bu kapsamda market ve semt pazarlarından alışveriş yapan üniversiteliler, önceden tespit edilen yaşlıların evine konuk oluyor. İhtiyaç halinde evlerin temizliğini de yapan gençler, aldıkları malzemelerle yemek hazırlıyor. Hazırlanan sofrada birlikte yapılan iftarla yaşlılara ramazan coşkusu yaşatılıyor.

Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında kalan Fırat Üniversitesi öğrencileri...

Elazığ'da Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında kalan Fırat Üniversitesi öğrencileri, yaşlıların evinde iftar sofrası kuruyor. Bu kapsamda market ve semt pazarlarından alışveriş yapan üniversiteliler, önceden tespit edilen yaşlıların evine konuk oluyor. İhtiyaç halinde evlerin temizliğini de yapan gençler, aldıkları malzemelerle yemek hazırlıyor. Hazırlanan sofrada birlikte yapılan iftarla yaşlılara ramazan coşkusu yaşatılıyor.

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