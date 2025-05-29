Gençlik ve Spor Bakanı Bak'ın Amcası Rize'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın amcası Memiş Bak, 92 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Rize'nin Pazar ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'daki hastanede tedavi gören Memiş Bak, dün yaşama veda etti. Cenaze töreni, Sahil Camisi'nde gerçekleştirildi. Törene Bakan Osman Aşkın Bak ile aile bireyleri katılarak, taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının kılınmasının ardından, Memiş Bak'ın naaşı Derinsu köyü'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Törene Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve birçok vatandaş da katıldı.

Rize'deki bu son veda, Memiş Bak'ın ailesi ve sevenleri için derin bir üzüntü ve anma anlamına geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın amcası Memiş Bak'ın cenazesi, Rize'nin Pazar ilçesinde toprağa verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın amcası Memiş Bak'ın cenazesi, Rize'nin Pazar ilçesinde toprağa verildi.