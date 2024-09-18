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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kayseri'de Türkiye Buluşmaları Programında Konuştu

Bakan Bak, Kayseri'de Türkiye Buluşmaları'nda millete dokunmanın önemini ve sporun gençler üzerindeki etkisini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 14:49
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kayseri'de Türkiye Buluşmaları Programında Konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kayseri'de Türkiye Buluşmaları Programında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Kayseri'de düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Milletimizle beraberiz, gücümüzü milletten alıyoruz. Milletin verdiği sözleri, talimatları, eleştirileri dinliyoruz ve bu geri bildirimleri eyleme dönüştürüyoruz" şeklinde ifadelerde bulundu.

AK Parti'nin Hizmet Anlayışı ve Gençliğe Yatırımlar

Bakan Bak, AK Parti'nin sürekli hizmet etme çabası içerisinde olduğunu belirterek, "Türkiye Buluşmaları etkinliği ile teşkilatlar sahaya iniyor. Milletvekillerimiz ve bakanlarımız, şehirlerimizdeki esnafı ziyaret ederek halkın taleplerini dinliyor," dedi.

Sporun Gençler Üzerindeki Etkisi

Siyaset alanında, millete dokunmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Bak, özellikle spor aracılığıyla gençlerle iletişimin kurulması gerektiğini ifade etti. Spor'un kötü alışkanlıklarla mücadelede etkili bir araç olduğunu söyleyen Bakan Bak, "Dijital bağımlılık ve uyuşturucuyla mücadele için sporun birleştirici gücünden faydalanmalıyız" dedi.

Önemli Spor Projeleri ve Başarılar

Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Türkiye genelinde birçok sportif tesisin kazandırıldığını belirtti. "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde 11 milyon çocuğa yüzme öğretildiğini, gençlerin bu tesislerde yüzmeyi öğrenerek kötü alışkanlıklardan uzak durduklarını aktardı.

AK Parti'nin Gelecek Vizyonu

AK Parti'nin milletin partisi olduğunu söyleyen Bak, engellilerin de spora katılımlarının artırıldığını ve Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kazandıkları 28 madalyayla büyük bir başarı elde ettiklerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından, AK Parti'ye yeni üye olanlara rozet takıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), AK Parti Kayseri İl Başkanlığınca kentteki bir düğün salonunda düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar (sağ 2), AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm (solda) ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.

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