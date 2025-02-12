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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, ÜNİDES 2. Döneminde 701 Projeye 41 Milyon Lira Tahsis Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ÜNİDES programında 701 projeye 41 milyon lira bütçe ayırıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 13:00
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, ÜNİDES 2. Döneminde 701 Projeye 41 Milyon Lira Tahsis Etti

ÜNİDES 2. Dönem Öğrenci Topluluk Temsilcileri Buluşması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 2. döneminde 701 projeye toplam 41 milyon 441 bin 657 lira bütçe tahsis edildiğini açıkladı. Bakan Bak, bakanlıkta düzenlenen ÜNİDES 2. Dönem Öğrenci Topluluk Temsilcileri Buluşmasına katıldı.

Proje Başvuruları ve Destekler

Bak, yaptığı konuşmada, ÜNİDES Projesi'nin üniversite öğrenci kulüpleri arasında büyük ilgi gördüğünü belirtti. 80 ilden 362 ulusal, 636 yerel olmak üzere toplamda 998 proje başvurusu yapıldığını ifade eden Bakan, değerlendirme sonucunda 182 ulusal ve 519 yerel proje için bütçe tahsis edildiğini söyledi.

Gençlerin Rolü ve Sorumluluk Duygusu

Bakan Bak, gençlerin üniversite eğitimleri dışında toplumsal sorunları çözmek için sivil toplum kuruluşlarında yer almalarını önemle tavsiye etti. Tarım ve yapay zekanın stratejik alanlar olduğuna dikkat çeken Bakan, gençlerin bu konularda da farkındalık yaratmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Gönüllülük ve Toplumla Birlikte Hareket Etme

Gönüllü çalışmaların önemini de dile getiren Bak, her üniversiteden yaklaşık 2000 gencin gönüllü olması halinde büyük bir güç oluşturacaklarını belirtti. 6 Şubat'taki deprem felaketinde gençlerin katkısına değinen Bakan, gençlerin ülkeye hizmet için düşünmelerini ve çalışmalara katılmalarını istedi.

Öğrencilerin Projeleri

Programda, Erzurum Atatürk Üniversitesi İyiliğin Geleceği Kulübü temsilcisi Amine Erdoğan ile Bingöl Üniversitesi Tarım Topluluğu temsilcisi Batuhan Özbey, yaptıkları projeleri tanıttı. Bakan Bak, buluşma sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (solda), bakanlıktaki konferans salonunda düzenlenen ÜNİDES...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (solda), bakanlıktaki konferans salonunda düzenlenen ÜNİDES 2. Dönem Öğrenci Topluluk Temsilcileri Buluşması'na katıldı. Bakan Bak, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (solda), bakanlıktaki konferans salonunda düzenlenen ÜNİDES...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (solda), bakanlıktaki konferans salonunda düzenlenen ÜNİDES 2. Dönem Öğrenci Topluluk Temsilcileri Buluşması'na katıldı. Bakan Bak, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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