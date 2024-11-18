Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Van'da Gençlerle Dijital Bağımlılık ve Kötü Alışkanlıklarla Mücadele Konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Van'da Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Van'da düzenlenen etkinliklerde gençlerle buluşarak dijital bağımlılık, madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklarla mücadele konusunda önemli mesajlar verdi. Bak, ailelere çağrıda bulunarak, "Çocuklarınızı tesislere getirin, zihinleri açık olsun ve bu ülkeye hizmet etsinler" İncelemeler ve Tanıtımlar Van'daki programlar çerçevesinde Edremit ilçesinde buz pateni salonu inşaat alanında incelemeler yapan Bakan Bak, Nur Tatar Spor Salonu'nda sporcularla bir araya geldi. Gençlerin voleybol antrenmanını izleyen ve onlarla fotoğraf çekinen Bak, daha sonra Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen "Ortaokul Kitap Kurdu Lansmanı" ve "Gençlik Buluşmaları" programına katıldı. Kitapların Önemi Burada yaptığı konuşmada, kitabın her zaman iyi şeyler öğreten bir dost olduğunu vurgulayan Bak, "Şunu unutmayın gençler, en önemli şeylerden biri aklınızı kimseye teslim etmeyin. Bu yatırımları gençlerimiz için yapmamızın en büyük sebebi ülkemizde terörü istemiyoruz" Milli Teknoloji Hamlesi Bakan Bak, TÜGVA'nın Türkiye'nin en büyük gençlik hareketlerinden biri olduğunu belirterek, vakfın ortaokullar için hayata geçirdiği projeye destek sunduklarını ifade etti. "Geçen yıl yaklaşık 135 bin kişiye ulaşıldı, bu sene hedef 300 bin" Geleceğe Yatırım Gençlere güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Bak, "Bizler çılgın Türkleriz, bekleyin bu gençler geliyor. Okuyarak geliyorlar""Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz. Ancak uyurken sessiz kalınır. O yüzden Gazze için, Filistin için sesimizi yükselteceğiz" Van'da Kitap Seferberliği Van Valisi Ozan Balcı ise şehirdeki kitap projelerine değinerek, "4 milyon kitabı çocuklarla buluşturduk" Entellektüel Gençlik Vurgusu TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise entelektüel gençlerin yetişmesine yönelik hedeflerini dile getirerek, gençleri özgürlüğe ulaşmak için aktif olmaya davet etti. Programa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, AK Parti Van milletvekilleri, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, ve diğer yetkililer katıldı. Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.