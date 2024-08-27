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Gençlik ve Spor Bakanı Hatay Stadı'nda İncelemede Bulundu

Bakan Bak, Hatay Stadı'nın yeni sezon için hazır olacağını açıkladı ve spor tesislerini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 12:01
Gençlik ve Spor Bakanı Hatay Stadı'nda İncelemede Bulundu

Hatay Stadı Yeni Sezona Hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay Stadı'nı yerinde inceledi. Burada yaptığı açıklamada, "Kısa sürede yeni şekliyle ve yeni versiyonuyla stadımızı tamamlayıp sezona yetiştireceğiz" dedi.

Valilik İle Koordinasyon Toplantısı

Bakan Bak, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi arazisinde de incelemelerde bulunan Bakan Bak, burada da çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Jeolojik Etütler ve İhaleler

Bakan Bak, Hatay Stadı'nın durumunu değerlendirerek, "Deprem sonrası büyük yapıların durumu önemlidir, iyi etüt edilmesi gerekiyor. Jeolojik etütlerini uzmanlara yaptırdık ve çok kısa bir sürede ihalesini yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Süper Lig İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Hatay'a Süper Lig'de başarılar dileyen Bakan Bak, Hatayspor'un yeni sezonda evinde oynaması için gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti. "Bütün hazırlıklarımız hazır, uzman bir firmayla kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

Öğrencilere Motivasyon Ziyareti

Daha sonra Türk Kızılay Güzelburç Konteyner Kenti'ni ziyaret eden Bakan Bak, burada eğitim alan öğrencilerle sohbet etti ve masa tenisi oynadı. Öğrencilerle birlikte vakit geçirerek onlara moral verdi.

Bakan Bak'ın Hatay ziyaretleri, bölgedeki spor tesislerinin yeniden hayata kazandırılması adına önemli adımlar içeriyor.

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