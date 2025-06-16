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Genelkurmay Başkanı Gürak, İtalyan Meslektaşı ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalyan mevkidaşı Orgeneral Luciano Portolano ile bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 12:17
Genelkurmay Başkanı Gürak, İtalyan Meslektaşı ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Gürak ve Orgeneral Portolano ile Önemli Görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Orgeneral Portolano, Türkiye'yi ziyareti sırasında Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi davetle ağırlandı.

Resmi Törenle Karşılama

Orgeneral Gürak, İtalyan mevkidaşını Genelkurmay Başkanlığı'nda düzenlenen resmi bir törenle karşıladı. Törende her iki ülkenin milli marşları çalındı ve Orgeneral Portolano, Onur Kıtası’nı selamlayarak askeri işbirliğinin önemini vurguladı.

Basına Kapalı Görüşme

Törenin ardından, Orgeneral Gürak ve Orgeneral Portolano basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme ile iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağda), İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağda), İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano (solda) ile bir araya geldi. Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Portolano'yu Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağda), İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano...

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak (sağda), İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano (solda) ile bir araya geldi. Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Orgeneral Portolano'yu Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

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