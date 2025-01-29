Genelkurmay Başkanı Gürak, TUSAŞ'ı Ziyaret Etti

Genelkurmay Başkanı Gürak, TUSAŞ'ta İncelemelerde Bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ni (TUSAŞ) ziyaret ederek önemli incelemelerde bulundu. Bu ziyaret, Türk savunma sanayisinde yapılan çalışmaları yerinde görmek açısından büyük bir önem taşıyor.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Orgeneral Metin Gürak’ın, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte TUSAŞ tesislerini gezdiği ve burada incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Ziyaretin detayları ve gerçekleştirilen incelemelerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi, ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.