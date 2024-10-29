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Genelkurmay Başkanlığı'ndan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Genelkurmay Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahramanları anıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 10:48
Genelkurmay Başkanlığı'ndan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Genelkurmay Başkanlığı'nın Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Genelkurmay Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıldönümü dolayısıyla özel bir kutlama mesajı yayımladı. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanları anıldı.

Başkanlığın Mesajından Öne Çıkanlar

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” ifadesiyle başlayan mesajda, “Bizlere Türkiye Cumhuriyeti'ni armağan eden Başkomutanımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.” denildi.

Mesajda ayrıca Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek var olacağı vurgusu yapılarak, “Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

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