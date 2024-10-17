George Roger Waters'tan Erdoğan'a Teşekkür: Filistin Halkının Yanında Durduğunuz İçin

Waters'tan Filistin'e Destek

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından ve ünlü müzisyen George Roger Waters, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı bir video vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Teşekkür Mesajı

Waters, video ile ilgili olarak sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı batıda tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, halden anlayan, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Duruşu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan video, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarının birinci yıl dönümünü ele alarak Türkiye'nin bu konudaki duruşunu vurgulamaktadır. Bu video, Filistin halkının yaşadığı zorlukların ve Türkiye'nin uluslararası dayanışma çabalarının önemli bir örneğidir.