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Georgia'daki Lisede Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltılar

Georgia'da bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıda çok sayıda yaralı ve hayatını kaybedenler var. Olayla ilgili detaylar gelişiyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 20:45
Georgia'daki Lisede Silahlı Saldırı: Çok Sayıda Yaralı ve Gözaltılar

Georgia'daki Lisede Silahlı Saldırı

ABD'nin Georgia eyaletinde yer alan Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'nde öğle saatlerinde silahlı bir saldırı gerçekleşti. Olayda birçok kişinin yaralandığı ve bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Olayın Detayları

Yerel saatle 11.30 civarında meydana gelen silah seslerinin ardından polis ekipleri hemen okula intikal etti. Barrow County Şerifi Jud Smith, yaptığı açıklamada, "Şu aşamada çok sayıda yaralının olduğunu söyleyebilirim ancak durumları hakkında net bir değerlendirme yapmayacağım," ifadelerini kullandı ve saldırı ile ilgili araştırmaların sürdüğünü belirtti.

Ölü ve Yaralı Sayısı

CNN'e bilgi veren ismi açıklanmayan güvenlik yetkilileri, saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 30 kişinin yaralandığını bildirdi. Olayla ilgili yerel yetkililerin ilerleyen saatlerde bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Başkan Biden Bilgilendirildi

Beyaz Saray tarafından yapılan resmi açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırı hakkında bilgilendirildiği kaydedildi. Biden'ın, iç güvenlik danışmanları tarafından bilgilendirildiği ve yönetimin, hem federal hem de eyalet düzeyinde yetkililerle sürekli iletişim halinde olduğu duyuruldu.

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